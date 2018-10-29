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29 окт 2018

Обновлённая Mazda CX-8 выходит в Японии

Обновлённая Mazda CX-8 выходит в Японии
Автор фото: фирма-производитель

Mazda CX-8 в ноябре выйдет в продажи в обновлённой версии

В мире CX-8 позиционируется второй в линейке кроссоверов от бренда Мазда после старшего CX-9. А на родине CX-9 не продаётся, поэтому 8-я версия считается флагманской.

Видимых внешних изменений в обновлённой версии нет - снаружи она осталась прежней. Зато есть новшества в интерьере и техническом оснащении.

Внутри появилась новая приборная панель, несколько изменился дизайн, появилась суперсовременная мультимедиа система и новый блок климат-контроля. Кроме того, автомобиль стал распознавать пешеходов и получил несколько электронных помощников уже в базовой версии.

Под капотом расположился 2,5 литровый бензиновый агрегат, выдающий 190 лошадей или форсированный вариант того же двигателя, достигающий 230 сил. Представленные на нашем рынке текущие версии Mazda CX-8 имеют моторы, объёмом 2 литра.

О планах компании по выходу обновлённой восьмой модели на другие рынки и составе комплектаций пока не сообщается.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, Allroader

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