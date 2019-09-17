Первый электрокар Mazda: сроки названы

Японский автопроизводитель Mazda представит на домашнем автосалоне в Токио, который откроется в конце следующего месяца, свой первый электрический автомобиль

По сообщениям зарубежных СМИ стало известно, что новинка получит получит батарею емкостью 35,5 киловатт-часов и электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента. Учитывая эти скромные параметры, можно предположить, что миру будет представлен, скорее всего, некий компактный городской автомобиль.

Некоторым утверждением может стать тот факт, что продаваться автомобили будут только на домашнем рынке, в Европе и в Китае- то есть в местах, где «компактники любимы». К слову, сам производитель предпочитает молчать до последнего и не раскрывает никаких подробностей о форм-факторе модели.