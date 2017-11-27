Компания Mazda разработает еще один кроссовер, который будет создан специально для рынка Северной Америки. Собирать машину будут на строящемся совместно с Toyota заводе. Машина должна появиться на свет в 2021 году.

Эта модель станет четвертой после Mazda CX-3, CX-5 и CX-9 кроссовером у японской компании, причем глава Mazda Самамиши Когай говорит о том, что никакого внутреннего каннибализма в линейке не возникнет.

Появление еще одной модели связано с тем, что дела компании в США не так хороши, как ей хотелось бы. Ранее Mazda планировала перешагнуть рубеж в 400 000 продаваемых здесь автомобилей в год, однако, пока ей с трудом удается продавать около 300 тысяч машин, причем продажи марки падают.

К сожалению, Кагаи не раскрыл никаких подробностей относительно будущей модели. Вероятнее всего это будет семиместный семейный кроссовер, прямой конкурент таких машин как Honda Pilot и Toyota Highlander. Да, у Mazda есть семиместная CX9 (которая, кстати, также разрабатывалась для США), но у нее имидж динамичной спортивной модели, а семиместной ее можно назвать условно: на заднем ряду поместятся лишь дети.