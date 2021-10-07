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7 окт 2021

У Mazda появятся сразу пять новинок

У Mazda появятся сразу пять новинок
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн официально заявил, что до 2023 года на мировой рынок будет выведено сразу пять новых моделей. Все они будут кроссоверами.

Новинки не заменят существующие автомобили, а лишь дополнят их. Сообщается, что построены они будут на абсолютно разных платформах.  Дебютантом станет кроссовер СX-50 — его представят уже в начале следующего года. Выпускать вседорожник планируют на заводе в американской Алабаме, который фирма построила совместными усилиями с концерном Toyota. В технические подробности марка пока не вдаётся. Правда,  инсайдеры полагают, что  новинка по ТТХ будет идентична Toyota Corolla Cross.

Две другие новинки будут предназначаться для рынков Европы и Японии. Речь идет о моделях CX-60 и CX-80. Они будут базироваться на новой заднеприводной архитектуре. Что касается двигателей, то основной упор будет сделан на гибридные силовые установки. Что касается двух последних новинок, то они будут предназначаться для рынка США. Модели с индексами CX?70 и CX?90 окажутся несколько крупнее европейских кроссоверов, однако, какой-либо другой информацией мы не располагаем.

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