В Китае стартовали продажи лифтбека Mazda EZ-6

Марка Mazda запустила продажи нового лифтбека Mazda EZ-6 на китайском рынке. В зависимости от комплектации автомобиль может быть гибридом или электрокаром. Цены варьируются от 160 000 до 200 000 юаней (от 2 115 000 до 2 640 000 рублей)

Преемник бензиновой “шестерки” был разработан совместными усилиями с концерном Changan. В связи с этим, EZ-6 оказался техническим клоном моделей SL03 и L07 от суббренда Deepal. Однако по габаритам “японка” оказалась чуть больше: длина - 4921 мм., ширина - 1890 мм., высота - 1485 мм. и колесная база - 2895 мм. Дизайн выполнен в актуальной стилистике бренда, но при этом гибридная и электрическая версии немного отличаются в оформлении передней части. Внутри установлены отдельные экраны “приборки” и мультимедийной системы. Также есть 64-цветовая атмосферная подсветка, беспроводная зарядка и панорамная крыша. Стандартная отделка выполнена из экокожи, а версии подороже получили элементы из замши.

Гибридный Mazda EZ-6 оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 95 л.с. и одним электродвигателема на 218 л.с. Заявленный запас хода на электротяге - 130 или 200 км в зависимости от выбранного аккумулятора. Максимальный запас хода в гибридном режиме составляет 1301 км. Полностью электрический Mazda EZ-6 оборудован электродвигателем мощностью 258 л.с. Емкость аккумулятора - 56,1 или 68,8 кВт*ч. Запас хода - 480 и 600 км соответственно.