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19 фев 2020

В России отзывают Mazda 3 нового поколения

В России отзывают Mazda 3 нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Mazda объявила отзыв 776 единиц модели 3 последнего поколения. Отзыв касается машин, проданных с 28 июня по 30 декабря 2019-го.

Причина сервисной кампании — вероятность остановки двигателя из-за проблем в приготовлении топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости. Проблему провоцирует попадание большого количества картерных газов в цилиндры двигателя, которое приводит к обеднению смеси и/или остановке двигателя из-за проблем в автоматическом повторном запуске двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу. При проявлении обеих неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры его запуска.
 
На машинах с дефектом бесплатно перепрошьют блок управления двигателем, то есть установят новое программное обеспечение, в котором «баг» исключен. Список VIN-номеров попавших под отзывы экземпляров доступен на сайте Росстандарта.
 
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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