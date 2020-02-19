В России отзывают Mazda 3 нового поколения

Mazda объявила отзыв 776 единиц модели 3 последнего поколения. Отзыв касается машин, проданных с 28 июня по 30 декабря 2019-го.

Причина сервисной кампании — вероятность остановки двигателя из-за проблем в приготовлении топливовоздушной смеси во время движения на низкой скорости. Проблему провоцирует попадание большого количества картерных газов в цилиндры двигателя, которое приводит к обеднению смеси и/или остановке двигателя из-за проблем в автоматическом повторном запуске двигателя при срабатывании системы i-stop на холодном ходу. При проявлении обеих неисправностей двигатель может быть повторно запущен с помощью обычной процедуры его запуска.

На машинах с дефектом бесплатно перепрошьют блок управления двигателем, то есть установят новое программное обеспечение, в котором «баг» исключен. Список VIN-номеров попавших под отзывы экземпляров доступен на сайте Росстандарта.