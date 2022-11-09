В Россию приехала Mazda Atenza

Официальные дилеры Mazda открыли прием новинок на новую модель, которая официально не представлена на нашем рынке. Речь идет о седане Mazda Atenza, который является уже знакомым нам седаном Mazda 6, только произведенным в Китае

Да, сейчас мы говорим о машинах, которые будут ввозиться по программе параллельного импорта. Поставки наладят из Китая. Интересный факт – дилеры Mazda заявляют, что все бортовые системы автомобиля будут русифицированы. У машин присутствует двухгодичная гарантия.

Что касается технических компонентов, то автомобиль будет предложен с 2-литровым атмосферным мотором Skyactiv мощностью 158 л.с., шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.