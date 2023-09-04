Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2023

В Россию привезли Mazda CX-50

В Россию привезли Mazda CX-50
Автор фото: фирма-производитель

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый кросовер Mazda CX-50, ввезенный по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценивается от 4 100 000 рублей

Напомним, что дебют данного кроссовера состоялся в декабре 2022 года. В отличие от стандартной версии, которая продается в Японии и в США, китайская модель получила брутальный дизайн, иные габариты и новую моторную гамму.

Под капотом китайской CX-50 расположился бензиновый атмосферный мотор объемом 2,0 л. Мощность – 158 л.с. Альтернативный вариант – бензиновый мотор объемом 2,5 л. Мощность – 195 л.с. Автомобиль комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Отметим, что в США 2,5-литровый мотор имеет две модификации мощностями - 190 и 230 л.с. Трансмиссия та же самая, но привод предложен исключительно полный. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda Spirit Racing Roadster CNF

Mazda показала новый родстер

24 июля 2023
Mazda CX-9 (2016)

Mazda CX-9 будут снимать с производства

03 июля 2023

Mazda запустила массовое производство роторных двигателей

22 июня 2023

Mazda хочет стать премиальным брендом

04 апреля 2023
Кацухиро Моро

В Mazda произошли важные корпоративные перестановки

20 марта 2023

Взгляните на шоколадную Mazda MX-5

16 февраля 2023

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер» Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 6 4