В Россию привезли Mazda CX-50

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый кросовер Mazda CX-50, ввезенный по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценивается от 4 100 000 рублей

Напомним, что дебют данного кроссовера состоялся в декабре 2022 года. В отличие от стандартной версии, которая продается в Японии и в США, китайская модель получила брутальный дизайн, иные габариты и новую моторную гамму.

Под капотом китайской CX-50 расположился бензиновый атмосферный мотор объемом 2,0 л. Мощность – 158 л.с. Альтернативный вариант – бензиновый мотор объемом 2,5 л. Мощность – 195 л.с. Автомобиль комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Отметим, что в США 2,5-литровый мотор имеет две модификации мощностями - 190 и 230 л.с. Трансмиссия та же самая, но привод предложен исключительно полный.