Взгляните на Mazda RX-7 с необычным мотором

Mazda RX-7 – это культовый автомобиль. Каких только болидов из него не делали - для дрифта, для кольцевых гонок и т.д. Некоторые просто дорабатывают машины настолько, что от стандартной конструкции там остается, разве что, кузов

Перед вами — совместная работа автомобильного художника Кызыла Салима, также известного как The Kyza, ателье Live to Offend (LTO) и фирмы Gooichi Motors. Главная «фишка» этой Mazda – мотор от суперкара Pagani Zonda.

Чтобы могучий 12-цилиндровый агрегат от итальянского суперкара поместился в моторном отсеке компактного купе, специалистам Gooichi пришлось изготовить с нуля множество оригинальных деталей, включая масляный поддон и коллекторы, а также снять капот. Официальная мощность болида не уточняется, но инсайдеры называют цифру в 750-800 лошадиных сил.