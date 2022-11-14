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14 ноя 2022

Взгляните на Mazda RX-7 с необычным мотором

Взгляните на Mazda RX-7 с необычным мотором

Mazda RX-7 – это культовый автомобиль.  Каких только болидов из него не делали - для дрифта, для кольцевых гонок и т.д. Некоторые просто дорабатывают машины настолько, что от стандартной конструкции там остается, разве что, кузов

Перед вами — совместная работа автомобильного художника Кызыла Салима, также известного как The Kyza, ателье Live to Offend (LTO) и фирмы Gooichi Motors. Главная «фишка» этой Mazda – мотор от суперкара Pagani Zonda.

Чтобы могучий 12-цилиндровый агрегат от итальянского суперкара поместился в моторном отсеке компактного купе, специалистам Gooichi пришлось изготовить с нуля множество оригинальных деталей, включая масляный поддон и коллекторы, а также снять капот. Официальная мощность болида не уточняется, но инсайдеры называют цифру в 750-800 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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