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6 апр 2022

Mercedes AMG SL получил бюджетную версию

Mercedes AMG SL получил бюджетную версию
Автор фото: фирма-производитель

Может ли спорткар быть бюджетным? Может, например в том случае, если его лишат мощного двигателя

Ровно то же самое произошло с родстером AMG SL. До сегодняшнего дня он предлагался лишь в полноприводной модификации с пятилитровым 500-сильным V8, который, вдобавок ко всему был оснащен двойным турбонаддувом.

Теперь же производитель добавил в линейку модель с задним приводом и двухлитровым турбомотором мощностью в 381 лошадиную силу, который работает в паре с роботизированной коробкой передач Mercedes-AMG MCT. Привод у автомобиля задний. Максимальная скорость родстера — 275 км/ч, разгон 0-100 км/ч занимает лишь 4,9 секунды.

Несколько интересных фактов о двигателе. Во-первых, изначально его создавали для заряженный моделей компактного класса (A и С). Во вторых каждый такой двигатель собирается вручную одним мастером.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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