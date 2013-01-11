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мар 2017

Новое поколение Mercedes-Benz E-Class AMG - Семейный… суперкар

Новый Mercedes-Benz E-Class AMG - Mercedes-Benz E63 S AMG Estate 2018 Семейный… суперкар
Компания Mercedes-Benz представила самую быструю и мощную AMG-версию универсала Mercedes E-Class нового поколения

Мы привыкли воспринимать универсалы как утилитарные средства передвижения для флегматиков. Однако «пятидверку» Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ впору причислить к классу суперкаров. Под капотом здесь находится бензиновая 4-литровая «битурбовосьмерка», выдающая 612 л.с. и 850 Нм. Тяга передается на колеса обеих осей через 9-диапазонный «автомат». Универсал штатно оснащается задним дифференциалом повышенного трения с электронным управлением, перенастроенной пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами и имеет особые настройки рулевого привода. Штатная тормозная система усилена, а опционально доступны карбон-керамические тормозные механизмы. На разгон до «сотни» у «горячего» E-Class уходит всего 3,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/час, но при заказе опционного пакета AMG Driver's скоростной потолок поднимается до 290 км/час. В салоне установлены ковшеобразные кресла и фирменный щиток приборов AMG с тремя вариантами отображения данных: Classic, Sport и Progressive. Продажи «разозленного» универсала начнутся в июне.

Фото Mercedes-Benz E-Class AMG

  • Mercedes-Benz E63 S AMG Estate 2018 Семейный… суперкар
  • Mercedes-Benz E63 S AMG Estate 2018 вид спереди
  • Mercedes-Benz E63 S AMG Estate 2018 салон
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Mercedes-Benz E-Class AMG

Mercedes-Benz E-Class AMG
Тест-драйвов
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Двигателей
3
Комлектаций
5
Поколение
W212_S212_C207_A207 рес
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Новинка на авторынке:

Mercedes-Benz E-Class AMG

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