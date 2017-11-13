Новое поколение универсала Mercedes-AMG E63 S показало на Северной петле Нюрбургринга время круга в 7 минут 45,19 секунды. Это новый рекорд в классе универсалов. Как это часто бывает за рулем универсала во время рекордного заезда был один из тест-редакторов немецкого журнала Sport Auto. Собственно, рекорд машина отобрала у предыдущего поколения универсала Mercedes-Benz E63 S AMG, который прошел круг за 7 минут и 55 секунд.

Время, если сравнивать его, например, с временами спорткаров и суперкаров не впечатляет, но ведь мы говорим о большом грузопассажирском автомобиле, а не машине, изначально «заточенной» под гоночный трек.

Нынешний Mercedes-AMG E63 S оснащен 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 612 л.с. Мощность передается на все колеса через 9-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями AMG Sportshift M. До 100 км/ч универсал разгоняется за 3,5 секунды, его максимальная скорость с пакетом AMG Driver’s Package ограничена на отметке 300 км/ч.

На российском рынке универсал Mercedes-Benz E-класса и его «заряженная» версия не представлены. Седан Mercedes-AMG E63 S предлагается по цене от 7 520 000 рублей.