Еще несколько лет руководство Mercedes-AMG объявило о том, что в гамме «заряженных» модификацией появятся гибридные модели. Пока, правда на свет появились лишь версии с «мягкой» гибридной силовой установкой.

Отделение рассекретило седан и универсал Mercedes-AMG E53, которые пришли на смену версиям Е43. Но в отличие от последней, Е53 оснащен не обычным ДВС, а «мягкой» гибридной силовой установкой.

Седан и универсал оснащаются 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 435 л.с. Но в силовой установке также присутствует стартер-генератор EQ Boost, питающийся от 48-вольтовой бортовой сети. Он может кратковременно увеличить мощность силовой установки на 22 л.с.

Седан и универсал Mercedes-AMG E53 получили 9-ступенчатый «автомат» и систему полного привода 4MATIC+, которая позаимствована у топового седана Е63. Она позволяет перенести весь крутящий момент на задние колеса.

Разгон до «сотни» и у седана, и у универсала занимает всего 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на традиционной отметке в 250 км/ч, но с опциональным AMG Driver’s Package может быть сдвинута до 270 км/ч.

