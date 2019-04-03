При этом «немец» задаст жару всем и везде – и на дорогах общего пользования, и на гоночной трассе

В штате Техас температура воздуха по местным меркам невысокая – «всего» 34 °С. «Из-за дождей, – говорят местные. – Обычно в это время здесь все 40». А влажность такова, что у машин запотевают стекла… снаружи. Я еду на 639-сильном AMG GT 4-Door Coupe, внутри 20-градусная прохлада, и дворники постоянно смахивают конденсат, образующийся из за большой разности температур в салоне и на улице. Но, несмотря на эффективную работу «климата», мне жарко…

Гражданская основа, спортивная начинка

Машина от мерседесовского подразделения AMG построена на платформе седана E-Class, но изменения тянут на совершенно новую модель. Шасси основательно переработано, а созданный с нуля кузов гораздо жестче, чем у «родителя». При проектировании автомобиля использовались методы анализа и моделирования из автоспорта, благодаря чему конструкцию усилили именно в тех местах, которые необходимы для обеспечения максимальной динамики. Разумеется, особые настройки получили рулевое управление и подвеска.

Новинка предлагается с 6- и 8-цилиндровыми бензиновыми турбоагрегатами. Первый имеет объем 3 л и развивает 367 либо 435 л.с. (в обоих случаях двигателю помогает 22-сильный электромотор). А вот 4-литровым 8-цилиндровым версиям никто не ассистирует – они и так мощные. Этот двигатель тоже имеет два варианта – 585 и 639 л.с. Зато коробка передач для всех одна – 9-диапазонный «автомат». Привод только полный и, конечно, со специальными «спортивными» настройками.

Вариант с 6-цилиндровым агрегатом в «базе» комплектуется пружинной подвеской. Опцио­нально автомобиль можно оснастить многокамерной «пневмой», которая 8-цилиндровым версиям положена по умолчанию. Передняя подвеска вместе с двигателем, коробкой передач и рулевым механизмом крепится непосредственно к жесткому интегральному подрамнику, что опять-таки способствует филигранной управляемости. Имеется и задний дифференциал с электронной блокировкой, позволяющий раньше «открываться» при выходе из поворотов. Улучшить маневренность на низких скоростях и устойчивость – на высоких помогут управляемые задние колеса, являющиеся «базой» для 8-цилиндровых версий.

Кроме того, предложена активная аэродинамика, ориентирующаяся на стиль вождения и выбранный режим движения. Так, в нижней части переднего бампера расположены управляемые электромотором ламели, для лучшей обтекаемости отсекающие воздушный поток от двигателя (если нет угрозы перегрева), а ступенчато выдвигающийся задний спойлер сам занимает нужное положение в зависимости от того, что в данный момент требуется – высокая скорость на прямой или прижимная сила в поворотах.

Словом, подготовлен автомобиль по высшему разряду. Вот только почему его называют четырехдверным купе? Причем я даже не о том, что купе в принципе может быть только двухдверным (об этом нас уже почти заставили забыть маркетологи), вопрос в другом: здесь-то дверей… пять! Да-да, у этой модели крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом, а значит, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe на деле является хэтчбеком!

Все – для водителя

Открываю безрамочную дверь и проваливаюсь в жесткое спортивное кресло. Посадка низкая, ниже, чем в E-Class. Сиденье держит очень крепко, сдавливая ребра. Впрочем, винить я должен лишь себя любимого – надо меньше есть. Как бы то ни было, моим 115 кг больше подойдут стандартные кресла, где набивка мягче, а валики боковой поддержки не такие мощные и расставлены шире.

Вокруг обстановка, знакомая по родственному седану. Но обнаруживаю, что центральный тоннель совсем другой – более высокий и массивный. На нем клавиши в виде цветных дисплеев с анимацией, которыми можно выбирать режимы движения, управлять настройками подвески, заднего спойлера и другими функциями.

Но еще удобнее руководить всем этим хозяйством с баранки, где появились новые «девайсы». Речь о поворотном переключателе под правой спицей и двух цветных кнопках-дисплеях – под левой. То есть всеми функциями, отвечающими за ходовые качества, можно управлять, не снимая рук с руля, что удобно и, главное, безопасно. А вот маленький джойстик автоматической коробки передач откровенно неудобен, так как сильно сдвинут назад и вынуждает неестественно выгибать руку. Впрочем, это сделано намеренно – так же он расположен и на спорткаре AMG GT.

К моему удивлению, задний ряд здесь удобнее, чем в седане E-Class, причем места для ног не меньше, да и над головой при моих 180 см пара-тройка сантиметров имеется. К тому же вместо дивана предусмотрен заказ двух раздельных кресел с мощным центральным тоннелем между ними. На нем планшет, с которого можно управлять функциями комфорта.

В общем, это по-настоящему практичный 4- или 5-местный суперкар, где даже задние пассажиры чувствуют себя отлично в дальнем путешествии. Тем более что и багажник здесь вполне вместительный, и спинки задних кресел складываются. Вот только запасного колеса нет – только баллончик с герметиком.

Жара…

Двигатель недовольно бубнит на холостых оборотах, а кузов нетерпеливо подрагивает – я нахожусь за рулем самой мощной, 639-сильной модификации. Педаль акселератора в начале движения тяжеловата, и это правильно, иначе при неосторожном обращении с ней можно наломать дров. Ну, или машин. Описывать разгон словами бессмысленно – это надо чувствовать. Под свирепый рык мотора автомобиль аннигилирует пространство, а ты просто не успеваешь осознать, что все мыслимые скоростные ограничения давно превышены. Еще бы, 3,2 с до «сотни»! А мы, между прочим, в Штатах, где «копы» строги и неподкупны. Хотя мне повезло – стражи порядка моих прегрешений не заметили.

Но эта машина создана не только для автобанов. Гораздо интереснее ее вести по извилистой дороге. По пути на автодром Circuit of the Americas, тот самый, где проходит Гран при США чемпионата Formula 1, навигатор привел меня на извилистую холмистую трассу, и «немец» поразил точнейшими реакциями на управляющие действия, а заодно и нереальным для гражданского транспортного средства «держаком». Острейший руль, совершающий всего 1,9 (!) оборота от упора до упора, создал ощущение, что автомобиль управляется велением мысли.

По Circuit of the Americas на ведущем автомобиле едет сам Бернд Шнайдер – пятикратный чемпион DTM. И едет он на двухдверном суперкаре AMG GT R. Конечно, гонщик смотрит в зеркала и, если ведомый отстает, сбавляет скорость, чтобы тому не обидно было. Но я вроде держусь. В повороты он заходит на более высокой скорости (все-таки его машина легче и компактнее), зато на выходе я начинаю давить на «газ» гораздо раньше (так как у Бернда задний привод против моего полного), а на прямой и вовсе сажусь ему на хвост. Баланс шасси при этом удивительный, а мощность поражает даже здесь: разгон впечатывает в кресло и на скорости за 250 км/ч!

Единственное, чего требует Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, это гладкий асфальт. Если на автодроме с плавностью хода все шикарно, то на дорогах общего пользования картина иная. Машина чувствует «мелочь» и грубо «пинается» на резких неровностях, хотя и отличается при этом завидной энергоемкостью шасси. Впрочем, это часть антуража, и с мягкой подвеской автомобиль вряд ли доставил бы столько эмоций. А значит, в AMG все сделали правильно. Осталось лишь дождаться старта российских продаж.

Технические характеристики Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 4-Door Coupe Габариты, мм 5054х1871х1447 Колесная база, мм 2951 Диаметр разворота, м 12,6 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 461 Снаряженная масса, кг 2120 Тип двигателя V8 бензиновый, турбо Рабочий объем, см³ 3982 Макс. мощность, л.с./об/мин 639/5500–6500 Макс. момент, Нм/об/мин 900/2500–4500 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 265/40 R20 – 295/35 R20 Макс. скорость, км/ч 315 Время разгона 0–100 км/ч, с 3,2 Расход топлива (средний), л/100 км 11,3 Объем бака, л 80