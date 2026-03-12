Mercedes-Benz показал электрический минивэн VLE

Компания Mercedes-Benz представила следующее поколение семейных электрических минивэнов под индексом Mercedes-Benz VLE. Модель построена на новой платформе и получила ряд необычных решений, включая возможность управления расположением сидений через мобильное приложение

В зависимости от конфигурации автомобиль может перевозить до восьми пассажиров. Для второго и третьего рядов предусмотрены несколько вариантов кресел. Базовые сиденья имеют механические регулировки, а более дорогие оснащены электрическими приводами. Топовые кресла Grand Comfort Seat имеют функции массажа, выдвижные оттоманки и беспроводную зарядку.

Кресла с электроприводом можно перемещать и настраивать через дисплей мультимедийной системы или с помощью смартфона. Производитель предусмотрел несколько сценариев, в числе которых «деловая»конфигурация и возможность отодвинуть задние сиденья для перевозки крупного багажа.

В салоне также установлен потолочный экран диагональю 31,3 дюйма с разрешением 8K. Он предназначен для просмотра видео, игр и видеоконференций. Встроенная камера на 8 мегапикселей позволяет проводить онлайн-встречи прямо в автомобиле. За медиавозможности отвечает новая операционная система MB.OS с элементами искусственного интеллекта. На передней панели установлены три экрана: 10,25-дюймовая «приборка», а также два тачскрина мультимедийной системы диагоналями 14 дюймов каждый.

Первой на рынок выйдет версия VLE 300. Она оснащена одним электромотором мощностью 276 л.с. и батареей емкостью 115 кВт*ч. Запас хода достигает 700 км. Привод – передний. При использовании быстрой зарядки за 15 минут можно «заправиться» примерно на 355 км. Позже появится полноприводная модификация VLE 400 4Matic мощностью более 400 л.с. В дальнейшем семейство пополнится версиями с более доступной батареей емкостью 80 кВт*ч.