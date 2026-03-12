Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2026

Mercedes-Benz показал электрический минивэн VLE

Mercedes-Benz показал электрический минивэн VLE
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила следующее поколение семейных электрических минивэнов под индексом Mercedes-Benz VLE. Модель построена на новой платформе и получила ряд необычных решений, включая возможность управления расположением сидений через мобильное приложение

В зависимости от конфигурации автомобиль может перевозить до восьми пассажиров. Для второго и третьего рядов предусмотрены несколько вариантов кресел. Базовые сиденья имеют механические регулировки, а более дорогие оснащены электрическими приводами. Топовые кресла Grand Comfort Seat имеют функции массажа, выдвижные оттоманки и беспроводную зарядку.

Кресла с электроприводом можно перемещать и настраивать через дисплей мультимедийной системы или с помощью смартфона. Производитель предусмотрел несколько сценариев, в числе которых «деловая»конфигурация и возможность отодвинуть задние сиденья для перевозки крупного багажа.

В салоне также установлен потолочный экран диагональю 31,3 дюйма с разрешением 8K. Он предназначен для просмотра видео, игр и видеоконференций. Встроенная камера на 8 мегапикселей позволяет проводить онлайн-встречи прямо в автомобиле. За медиавозможности отвечает новая операционная система MB.OS с элементами искусственного интеллекта. На передней панели установлены три экрана: 10,25-дюймовая «приборка», а также два тачскрина мультимедийной системы диагоналями 14 дюймов каждый.

Первой на рынок выйдет версия VLE 300. Она оснащена одним электромотором мощностью 276 л.с. и батареей емкостью 115 кВт*ч. Запас хода достигает 700 км. Привод – передний. При использовании быстрой зарядки за 15 минут можно «заправиться» примерно на 355 км. Позже появится полноприводная модификация VLE 400 4Matic мощностью более 400 л.с. В дальнейшем семейство пополнится версиями с более доступной батареей емкостью 80 кВт*ч.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz показал тайный концепт в духе гоночной легенды

18 февраля 2026
Mercedes-Benz AMG C63 Black Series (2013)

Mercedes-AMG вернет Black Series

16 февраля 2026
Mercedes-AMG GLC

Mercedes-AMG лишила модель GLC 4-цилиндрового двигателя

11 февраля 2026

Стало известно, какую полезную «фишку» получит обновленный Mercedes S-Class

22 января 2026
Mercedes-Benz GLB (2027)

Новый Mercedes-Benz GLB выходит на рынок в виде электрокара

09 декабря 2025
Mercedes-Benz GLC EV (2026)

Новый Mercedes-AMG GLC получит 900-сильную электрическую силовую установку

20 ноября 2025

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки» Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 3 2