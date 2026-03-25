Обновленный Maybach S-Class сохранил двигатель V12

Mercedes-Benz представил обновленную версию флагманского седана Mercedes-Maybach S-Class

Узнать обновленную версию можно по более крупной хромированной решетке радиатора с подсветкой. Светодиодные фары спереди и сзади получили элементы в форме трехлучевой звезды. Также изменились рисунок решетки на воздухозаборниках и дизайн колесных дисков.

В салоне изменилась передняя панель, в которую теперь интегрированы три экрана: цифровой «приборки», центральный тачскрин мультимедии и отдельный дисплей для переднего пассажира. Кроме этого, на заднем ряду установлены два 13,1-дюймовых планшета. Дополнительно модель получила улучшенную шумоизоляцию, 10-литровый холодильник, бокалы для шампанского и продвинутый голосовой помощник, который способен регулировать подвеску, настраивать климат в салоне и многое другое.

Главная техническая интрига связана с силовыми агрегатами. 12-цилиндровый двигатель сохранится в версии S680, однако будет доступен лишь на отдельных рынках, включая США. В Европе и ряде других регионов его заменит более компактный V8 мощностью 612 л.с. или 850 л.с. (в зависимости от модификации), который работает в паре с электромотором на 23 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Также в линейке предусмотрен 537-сильный V8 от стандартного S-Class и 585-сильная гибридная система на базе 6-цилиндрового мотора.

