25 мар 2026

Обновленный Maybach S-Class сохранил двигатель V12

Mercedes-Benz представил обновленную версию флагманского седана Mercedes-Maybach S-Class

Узнать обновленную версию можно по более крупной хромированной решетке радиатора с подсветкой. Светодиодные фары спереди и сзади получили элементы в форме трехлучевой звезды. Также изменились рисунок решетки на воздухозаборниках и дизайн колесных дисков.

В салоне изменилась передняя панель, в которую теперь интегрированы три экрана: цифровой «приборки», центральный тачскрин мультимедии и отдельный дисплей для переднего пассажира. Кроме этого, на заднем ряду установлены два 13,1-дюймовых планшета. Дополнительно модель получила улучшенную шумоизоляцию, 10-литровый холодильник, бокалы для шампанского и продвинутый голосовой помощник, который способен регулировать подвеску, настраивать климат в салоне и многое другое.

Главная техническая интрига связана с силовыми агрегатами. 12-цилиндровый двигатель сохранится в версии S680, однако будет доступен лишь на отдельных рынках, включая США. В Европе и ряде других регионов его заменит более компактный V8 мощностью 612 л.с. или 850 л.с. (в зависимости от модификации), который работает в паре с электромотором на 23 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Также в линейке предусмотрен 537-сильный V8 от стандартного S-Class и 585-сильная гибридная система на базе 6-цилиндрового мотора.
 

Последние новости

...
Mercedes-Benz VLE

Mercedes-Benz показал электрический минивэн VLE

12 марта 2026

Mercedes-Benz показал тайный концепт в духе гоночной легенды

18 февраля 2026
Mercedes-Benz AMG C63 Black Series (2013)

Mercedes-AMG вернет Black Series

16 февраля 2026
Mercedes-AMG GLC

Mercedes-AMG лишила модель GLC 4-цилиндрового двигателя

11 февраля 2026

Стало известно, какую полезную «фишку» получит обновленный Mercedes S-Class

22 января 2026
Mercedes-Benz GLB (2027)

Новый Mercedes-Benz GLB выходит на рынок в виде электрокара

09 декабря 2025

Главные темы на MotorPage

Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"
Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса
Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки»
Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

