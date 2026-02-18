Mercedes-Benz показал тайный концепт в духе гоночной легенды

Бывший шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер неожиданно приоткрыл завесу тайны над одним из самых необычных проектов подразделения AMG. В социальных сетях он опубликовал изображения концепта Red Pig, который ранее никогда публично не презентовался

Концепт представляет собой современный оммаж на классическую гоночную модель Rote Sau, ставшей легендой автоспорта в начале семидесятых. Red Pig интерпретирует этот образ через призму актуального дизайна бренда. Концепт получил массивную решетку радиатора, круглые светодиодные фары и характерные пропорции кузова, напоминающие оригинал.

Когда именно был создан этот концепт и рассматривалась ли возможность его дальнейшего развития, Вагенер не уточнил. Также отсутствуют любые подробности о силовой установке. По мнению немецких СМИ, публикация может быть связана с выходом книги Iconic Design, посвященной знаковым работам дизайнера немецкого бренда.

Оригинальная модель была построена на базе Mercedes-Benz 300 SEL и оснащалась 6,8-литровым V8 мощностью 428 л.с. В 1971 году тяжелый седан сенсационно победил в своем классе в гонке «24 часа» на трассе Спа-Франкоршам, доказав, что размер и масса не всегда становятся помехой на гоночном треке.

