Автомобильный портал Motorpage
18 фев 2026

Mercedes-Benz показал тайный концепт в духе гоночной легенды

Mercedes-Benz показал тайный концепт в духе гоночной легенды
Автор фото: фирма-производитель

Бывший шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер неожиданно приоткрыл завесу тайны над одним из самых необычных проектов подразделения AMG. В социальных сетях он опубликовал изображения концепта Red Pig, который ранее никогда публично не презентовался

Концепт представляет собой современный оммаж на классическую гоночную модель Rote Sau, ставшей легендой автоспорта в начале семидесятых. Red Pig интерпретирует этот образ через призму актуального дизайна бренда. Концепт получил массивную решетку радиатора, круглые светодиодные фары и характерные пропорции кузова, напоминающие оригинал.

Когда именно был создан этот концепт и рассматривалась ли возможность его дальнейшего развития, Вагенер не уточнил. Также отсутствуют любые подробности о силовой установке. По мнению немецких СМИ, публикация может быть связана с выходом книги Iconic Design, посвященной знаковым работам дизайнера немецкого бренда.

Оригинальная модель была построена на базе Mercedes-Benz 300 SEL и оснащалась 6,8-литровым V8 мощностью 428 л.с. В 1971 году тяжелый седан сенсационно победил в своем классе в гонке «24 часа» на трассе Спа-Франкоршам, доказав, что размер и масса не всегда становятся помехой на гоночном треке.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz AMG C63 Black Series (2013)

Mercedes-AMG вернет Black Series

16 февраля 2026
Mercedes-AMG GLC

Mercedes-AMG лишила модель GLC 4-цилиндрового двигателя

11 февраля 2026

Стало известно, какую полезную «фишку» получит обновленный Mercedes S-Class

22 января 2026
Mercedes-Benz GLB (2027)

Новый Mercedes-Benz GLB выходит на рынок в виде электрокара

09 декабря 2025
Mercedes-Benz GLC EV (2026)

Новый Mercedes-AMG GLC получит 900-сильную электрическую силовую установку

20 ноября 2025
Mercedes-Benz GLA35 AMG (2024)

Новые нормы ЕС вынуждают Mercedes AMG вывести из строя самые шумные модели

14 ноября 2025

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 6 3