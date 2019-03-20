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20 мар 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe представлен официально

Mercedes-Benz GLC Coupe представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий премиум-бренд представил рестайлинговый купеобразный паркетник. У модели изменили внешность, расширили список доступного оборудования и обновили моторную гамму

Стоит отметить, что пока была проведена лишь  онлайн презентация, а публичная  премьера автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке. Паркетник GLC Coupe пока представлен в версии AMG Line, ее особенности – точечная радиаторная решетка и более агрессивные бамперы. Новые фары – такие же, как у обычного кроссовера GLC. Если светодиодная головная оптика идет уже в «базе», то в старших версиях она будет заменена на матричную.

Что касается моторной линейки, то она «перекочевала» с обычного кросоовера GLC.  На выбор будет предложено два бензиновых  турбо-мотора, мощностью в 197 и 258 лошадиных сил и дизельный двигатель с различной степенью форсировки и с отдачей в  163, 194 и 245 лошадиных сил.  Все моторы будут безальтернативно агрегироваться с 9-ступенчатым автоматом  9G-TRONIC.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Коммерсант

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