Mercedes-Benz GLC Coupe представлен официально

Немецкий премиум-бренд представил рестайлинговый купеобразный паркетник. У модели изменили внешность, расширили список доступного оборудования и обновили моторную гамму

Стоит отметить, что пока была проведена лишь онлайн презентация, а публичная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Нью-Йорке. Паркетник GLC Coupe пока представлен в версии AMG Line, ее особенности – точечная радиаторная решетка и более агрессивные бамперы. Новые фары – такие же, как у обычного кроссовера GLC. Если светодиодная головная оптика идет уже в «базе», то в старших версиях она будет заменена на матричную.

Что касается моторной линейки, то она «перекочевала» с обычного кросоовера GLC. На выбор будет предложено два бензиновых турбо-мотора, мощностью в 197 и 258 лошадиных сил и дизельный двигатель с различной степенью форсировки и с отдачей в 163, 194 и 245 лошадиных сил. Все моторы будут безальтернативно агрегироваться с 9-ступенчатым автоматом 9G-TRONIC.