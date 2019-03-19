Автомобильный портал Motorpage
19 мар 2019

Mercedes-Benz показал тизер обновленного GLC Coupe

Mercedes-Benz показал тизер обновленного GLC Coupe
Автор фото: фирма-производитель

На изображении можно увидеть, что у купе-кроссовера, так же как у обычного GLC, поменяется передняя и задняя оптика, а в салоне появится мультимедийный комплекс MBUX с большим дисплеем

Что касается техники, то гамма двигателей Mercedes-Benz GLC Coupe вряд ли будет отличаться от линейки  для обычного вседорожника. На выбор будет предложено два бензиновых  турбо-мотора, мощностью в 197 и 258 лошадиных сил и дизельный двигатель с различной степенью форсировки и с отдачей в  163, 194 и 245 лошадиных сил.  Все моторы будут безальтернативно агрегироваться с 9-ступенчатым автоматом  9G-TRONIC.

Что касается оснащения, то рестайлинговый GLC Coupe, вероятно, получит мультифункциональный руль, оборудованный тач-панелями с тактильным и акустическим откликом, как у седана CLA, 12,3-дюймовую цифровую приборку и навигацию с элементами дополненной реальности. В списке доступных опций кросс-купе появится система Energizing Coach, предлагающая набор из нескольких программ релаксации.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz показал тизер обновленного GLC Coupe

19 марта 2019

Прощаемся с AMG

14 марта 2019
Mercedes-Benz EQV concept 2019

Полный фургон зелени

07 марта 2019

Двигатели приходят и уходят

04 марта 2019
Mercedes-Benz GLC 2020

Обновляемся по-немецки

28 февраля 2019
Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz может прекратить производство купе и кабриолета S-Class

28 февраля 2019

 Новости Mercedes-Benz GLC Coupe

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - тандем для удовольствия Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 и mitsubishi eclipse cross 2018 инстинктам вопреки
Тест драйв
15 марта 2019

Mitsubishi Outlander
"Инстинктам вопреки"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 если мерить в чемоданах
Тест драйв
13 марта 2019

KIA Cee'd
"KIA Ceed SW: если мерить в чемоданах"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 отвечает на вызовы мегаполиса
Тест драйв
11 марта 2019

Lada Vesta Cross
"О пользе «апельсинов» зимой: Lada Vesta SW Cross отвечает на вызовы мегаполиса"

Написано новостей:

2 3 0 0 4