Mercedes-Benz показал тизер обновленного GLC Coupe

На изображении можно увидеть, что у купе-кроссовера, так же как у обычного GLC, поменяется передняя и задняя оптика, а в салоне появится мультимедийный комплекс MBUX с большим дисплеем

Что касается техники, то гамма двигателей Mercedes-Benz GLC Coupe вряд ли будет отличаться от линейки для обычного вседорожника. На выбор будет предложено два бензиновых турбо-мотора, мощностью в 197 и 258 лошадиных сил и дизельный двигатель с различной степенью форсировки и с отдачей в 163, 194 и 245 лошадиных сил. Все моторы будут безальтернативно агрегироваться с 9-ступенчатым автоматом 9G-TRONIC.

Что касается оснащения, то рестайлинговый GLC Coupe, вероятно, получит мультифункциональный руль, оборудованный тач-панелями с тактильным и акустическим откликом, как у седана CLA, 12,3-дюймовую цифровую приборку и навигацию с элементами дополненной реальности. В списке доступных опций кросс-купе появится система Energizing Coach, предлагающая набор из нескольких программ релаксации.