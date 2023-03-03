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3 мар 2023

Mercedes-Benz GLC Coupe раскрыли до премьеры

Mercedes-Benz GLC Coupe раскрыли до премьеры
Автор фото: фирма-производитель

Презентация компактного купе-кроссовера должна состояться лишь через месяц, но характеристики машины уже "утекли" в сеть. Впрочем, никаких сюрпризов не произошло

Фактически, в техническом плане машина будет повторять обычный кроссовер GLC. То есть все модификации будут гибридными. Среди всего прочего особняком стоит подзаряжаемая (от сети) версия, которая способна проезжать до 130 километров исключительно на электрическом ходу.

Что касается внешнего облика, то GLC Coupe слегка увеличится в размерах, а также станет более аэродинамичным: коэффициент Cx равен 0,29 вместо 0,30.В список опций GLC Coupe войдут пневматическая подвеска и фары Digital Light, представленные несколько лет назад как часть оснащения «Майбахов». Салон изменится так же, как на стандартном GLC

При написании новости использовалась информация:
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