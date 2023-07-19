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19 июл 2023

Представлен новый Mercedes-AMG GLC

Представлен новый Mercedes-AMG GLC
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила две спортивные модификации кроссовера GLC - AMG GLC 43 и AMG GLC 63 S E Performance

Новинки получили более брутальный внешний вид с измененной решеткой радиатора и ярко выраженными бамперами. В салоне используются другие материалы отделки, включая обивку из кожи Наппа. Для версии GLC 43 штатно предложены 19-дюймовые колесные диски, а для флагмана GLC 63 - 20-дюймовые.

AMG GLC 43 оснащен гибридной установкой, в основе которой лежит рядная ”турбочетверка” объемом 2,0 л. (421 л.с. И 500 Нм) и электромотор в роли стартер-генератора с кратковременной отдачей в 14 л.с. Трансмиссия - 9-ступенчатый “автомат”. Привод - полный с соотношением 31:69 (в пользу задних колес). Заявленный разгон до 100 км/ч - 4,8 с., а максимальная скорость - 250 км/ч. 

AMG GLC 63 S E Performance получил подзаряжаемую гибридную установку с “турбочетверкой” и электродвигателем. Суммарная мощность - 680 л.с., а крутящий момент - 1020 Нм. Электромотор питается от батареи емкостью 6,1 кВт/ч, что позволит преодолеть на электротяге примерно 12 км. Разгон до 100 км/ч - 3,5 с., а максимальная скорость - 265 км/ч. В данном случае полный привод распределен между осями в соотношении 50:50, но гибридная установка позволяет передать 100% тяги на задние колеса.
 

При написании новости использовалась информация:
motor, колеса

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