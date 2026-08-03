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3 авг 2026

Mercedes возвращает кнопки в салоны своих автомобилей

Mercedes возвращает кнопки в салоны своих автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

После нескольких лет активного перехода на сенсорное управление компания признала, что отказ от традиционных кнопок оказался слишком радикальным

Глава отдела продаж и маркетинга Mercedes Маттиас Гайзен рассказал, что владельцы автомобилей положительно оценивают большие дисплеи, однако хотят видеть физические органы управления для наиболее важных функций. По его словам, исследование показало, что водителям в первую очередь не хватает кнопки регулировки температуры и громкости музыки.

В Mercedes отмечают, что осознали необходимость изменить подход еще около двух лет назад. При этом отказываться от больших экранов бренд не собирается. В компании считают, что крупные цифровые тачскрины остаются важным элементом современных автомобилей премиум-класса, поскольку обеспечивают широкие возможности персонализации и настройки интерфейса.

Стоит отметить, что Mercedes уже начал заменять на новых моделях сенсорные элементы управления на рулевом колесе традиционными «колесиками».

К возвращению физических органов управления также приступили Volkswagen, Hyundai и Subaru. Дополнительным стимулом могут стать новые европейские стандарты Euro NCAP, которые будут учитывать наличие физических кнопок в автомобилях при оценке их безопасности.

При написании новости использовалась информация:
carexpert

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