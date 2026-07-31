Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей из-за неисправности дверного замка

Причиной отзыва стал дефект микропереключателя, установленного в замке водительской двери, который в определенных условиях может привести к отказу системы автоматической парковки

Как пояснили в компании, проблема возникла из-за ошибки поставщика при производстве корпуса микропереключателя. В результате внутрь детали со временем может проникать влага. Под воздействием влажности и перепадов температуры контакты подвергаются коррозии, из-за чего автомобиль перестает определять момент открытия водительской двери.

Сам замок при этом продолжает нормально открываться и закрываться. Однако, если система не распознает открытую дверь, электронный стояночный тормоз или функция «автопарковщик» могут работать некорректно или попросту не включаться.

Под отзыв попали A-Class 2019-2022 годов выпуска, CLA 2020-2021 годов, C-Class 2022-2023 годов, CLE 2024 года, GLA и GLB 2020-2026 годов, а также GLC 2023-2024 годов, включая версии AMG и модификации с системой полного привода 4Matic.

