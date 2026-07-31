Автомобильный портал Motorpage
31 июл 2026

Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей из-за неисправности дверного замка

Mercedes отзывает более 310 тысяч автомобилей из-за неисправности дверного замка
Автор фото: фирма-производитель

Причиной отзыва стал дефект микропереключателя, установленного в замке водительской двери, который в определенных условиях может привести к отказу системы автоматической парковки

Как пояснили в компании, проблема возникла из-за ошибки поставщика при производстве корпуса микропереключателя. В результате внутрь детали со временем может проникать влага. Под воздействием влажности и перепадов температуры контакты подвергаются коррозии, из-за чего автомобиль перестает определять момент открытия водительской двери.

Сам замок при этом продолжает нормально открываться и закрываться. Однако, если система не распознает открытую дверь, электронный стояночный тормоз или функция «автопарковщик» могут работать некорректно или попросту не включаться.

Под отзыв попали A-Class 2019-2022 годов выпуска, CLA 2020-2021 годов, C-Class 2022-2023 годов, CLE 2024 года, GLA и GLB 2020-2026 годов, а также GLC 2023-2024 годов, включая версии AMG и модификации с системой полного привода 4Matic.
 

При написании новости использовалась информация:
forbes

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz Marco Polo

Mercedes-Benz показал обновленный кемпер Marco Polo

29 июля 2026

Mercedes-Benz введет переработки, но платить за них не будет

29 июня 2026

Mercedes-AMG нашла способ влюбить фанатов V8 в электрокары

22 мая 2026

Mercedes ограничил продажи бронированного S-Class Guard

19 мая 2026

AMG возвращает V8: новый мотор дебютирует уже в этом году

07 мая 2026

Mercedes-Benz готовит серьезное обновление родстера SL

30 апреля 2026

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Iskra - lada iskra (2025) огонька не найдется? Тест драйв
30 июля 2026

Lada Iskra
"Огонька не найдется?"
Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна?
Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть?
Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 8 6