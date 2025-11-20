Новый Mercedes-AMG GLC получит 900-сильную электрическую силовую установку

Mercedes-AMG готовит полностью электрический кроссовер GLC. По некоторым данным, самая дорогая версия получит силовую установку мощностью 900 л.с. Премьера новинки намечена на 2026 год

Электрокроссовер оснастят тремя электромоторами. Привод будет полный, а разгон до «сотни» составит примерно 3 с. Инженеры планируют использовать ряд технических решений из AMG GT XX, в числе которых батареи с большой энергоемкостью и жидкая система охлаждения электромоторов.

Сообщается, что автомобиль можно будет заряжать от источника тока мощностью 400 кВт. Это значит, что зарядить электрокар до 80% можно примерно за 15-20 минут. Кроме этого, GLC получит систему имитации работы коробки передач, а также звуковое сопровождение, которое будет напоминать работу атмосферного V8.