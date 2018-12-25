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25 дек 2018

Из Mercedes GLE сделали сверхскоростного монстра

Из Mercedes GLE сделали сверхскоростного монстра
Автор фото: фирма-производитель

Как получить быстрый «Мерседес»? Надо передать его инженерам из AMG. Как сделать Mercedes AMG еще быстрее? Надо отдать его польским тюнинг-мастерам, которые буквально накачают его мощностью

Специалисты польского тюнинг-ателье auto-Dynamics.pl продемонстрировали, что паркетник Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe прошлого поколения ещё способен продемонстрировать свое истинное лицо. Интересно, что польская разработка носит название Project Inferno и, по всей вероятности, это наиболее точное наименование для такого автомобиля, ибо характеристики у него действительно дьявольские.

Вдумайтесь, мощность мотора - 806 л.с. и крутящий момент 1181 Н/м. С места до 100 км/ч машина разгоняется за 3,25 секунды, а со 100 до 200 км/ч — за 7,8 секунды. Максимальная скорость купе-кроссовера составляет теперь 336 км/ч. Конечно, нельзя сравнивать серийный автомобиль и тюнинг-проект, однако польский «Мерседес» обходит в разгоне до сотни и максимальной скорости такие автомобили как: Lamborghini Urus, Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Porsche Cayenne Turbo.

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