Появился тизер нового Mercedes-Benz GLE Coupe

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер кросс-купе GLE и объявила, что новинка будет рассекречена уже в среду, 28 августа. Публичная премьера модели состоится на автосалоне во Франкфурте в начале сентября

Автомобиля на тизере нет, а есть его часть – задний фонарь. Пока о GLE Coupe известно лишь то, что он получит богатый набор оснащения и купеобразный кузов. В частности, в список доступного оборудования кроссовера войдут цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система MBUX с функцией голосового управления.

Что касается техники, то моторную линейку, то ее позаимствовали у GLE нового поколения, дебютировавшего прошлой осенью в Париже. Она включает бензиновую 285-сильную «турбочетверку» 2.0, рядный шестицилиндровый двигатель объемом три литра мощностью 367 лошадиных сил, а также три дизеля с отдачей 245, 272 и 330 сил. Для AMG-версий предусмотрены агрегаты, развивающие 435 и 610 лошадиных сил.