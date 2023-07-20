Опубликованы первые изображения Mercedes AMG CLE 63

Немецкая компания Mercedes Benz опубликовала изображения «заряженного» купе AMG CLE 63 Coupe Performance

Внешность новинки выполнена в духе недавно представленного C-класса. Из нововведений можно заметить другой передний бампер, со слегка измененными воздухозаборниками и иной дизайн легкосплавленых колесных дисков. Салон остался прежним. Как и другие «заряжение» модели бренда, CLE 63 получит декоративную отделку AMG, а также передние спортивные сидения.

По габаритам CLE 63 получилась значительно крупнее семейства C-класса: длина - 4850 мм., ширина - 1860 мм., высота - 1428 мм., а колесная база - 2865 мм.

Скорее всего, AMG CLE 63 получит гибридную силовую установку по примеру AMG GLC 63 S E Performance. В ее основе лежит 2-литровая бензиновая «турбочетверка» и электромотор. Суммарная мощность - 680 л.с., а крутящий момент - 1020 Нм. Также известно, что батарея емкостью 6,1 кВт*ч позволит преодолеть до 12 км только на электротяге.

