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30 июл 2019

Автомобили Mercedes AMG станут тише

Автомобили Mercedes AMG станут тише
Автор фото: фирма-производитель

Экологи, контроля выхлопов им оказалось мало и теперь они взялись за контроль громкости. Выхлопным системам новых спортивных автомобилей придется поумерить мощь своего рыка, ибо европейские регуляторы заботятся о здоровье ушей населения стран Европы

Конечно, многие производители уже выразили свое недовольство. Например, В Mercedes-AMG уже успели заявить, что ограничения, действующие на территории Евросоюза, вынужденно коснутся и других рынков, где продаются спорткары AMG – например, Австралии. В интервью изданию Motoring руководитель направления компактных автомобилей AMG Бастиан Богеншуц заявил, что было бы слишком дорого разрабатывать отдельную выхлопную систему для спорткара под каждый конкретный рынок.

То есть из-за тихого выхлопа придется страдать всем без исключения.  Соответственно, со сменой модельного года компактные Mercedes-AMG A 45 и CLA 45 в версиях S примерят новый – более тихий – выхлоп. Компенсировать эту потерю в AMG решили при помощи бортовой акустической системы, которая будет транслировать звучание выхлопа в салон, обостряя ощущения от вождения.

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