Дебют Mercedes AMG One опять откладывается

Немецкий концерн постоянно кормит нас тизерами своего ультимативного гиперкара, который будет оборудован двигателем от болида «Формулы-1». Однако, когда ждать презентации?

Да, премьера опять откладывается, но в этот раз причину можно назвать курьезной. Все дело в том, что двигатель, который устанавливается на машину, никак не укладывается в допустимые нормы Евросоюза по шуму. Нам кажется это смешным, но для производителя подобные события оборачиваются проблемой, так как машину не получается сертифицировать в качестве транспортного средства, которое может быть допущено на дороги общего пользования.

В результате инженерам сейчас приходится искать обходные пути, чтобы 1000-сильный мотор V6 смог бы зазвучать настолько тихо, насколько это необходимо букве закона.