Автомобильный портал Motorpage
7 сен 2021

Дебют Mercedes AMG One опять откладывается

Дебют Mercedes AMG One опять откладывается

Немецкий концерн постоянно кормит нас тизерами своего ультимативного гиперкара, который будет оборудован двигателем от болида «Формулы-1». Однако, когда ждать презентации?

Да, премьера опять откладывается, но в этот раз причину можно назвать курьезной. Все дело в том, что двигатель, который устанавливается на машину, никак не укладывается в допустимые нормы Евросоюза по шуму. Нам кажется это смешным, но для производителя подобные события оборачиваются проблемой, так как машину не получается сертифицировать в качестве транспортного средства, которое может быть допущено на дороги общего пользования.

В результате инженерам сейчас приходится искать обходные пути, чтобы 1000-сильный мотор V6 смог бы зазвучать настолько тихо, насколько это необходимо букве закона.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz EQG Concept

Представлен электрический «Гелендваген»

06 сентября 2021
Mercedes-Benz AMG GT63 S E Performance 4-Door (2023)

Представлен самый мощный Mercedes AMG GT

01 сентября 2021

В Mercedes анонсировали премьеру мощного спорткара

26 августа 2021
Mercedes-Benz Citan (2022)

Mercedes-Benz представил новый Сitan

26 августа 2021

Mercedes-Benz C-Class получил внедорожную версию

18 августа 2021
Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic (2021)

Mercedes выпустил бронированный S-Class

29 июля 2021

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Subaru WRX STI - subaru wrx sti (2018) классик при жизни
Тест драйв
03 сентября 2021

Subaru WRX STI
"Классик при жизни"
Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три
Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 2 3