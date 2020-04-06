Электрофлагман Mercedes-Benz может стать мощнее AMG S 63

Серийная версия седана EQS еще не рассекречена, но, по слухам, уже начала обрастать разнокалиберными модификациями

Один из вариантов роскошной электрической четырехдверки, по данным издания Autocar, может стать своего рода «зеленым» аналогом самого мощного из безиновых S-классов – Mercedes-AMG S 63. Во всяком случае, ему уже пообещали сопоставимую по мощности силовую установку.

По предварительным данным, такой седан (возможно, его назовут EQS AMG) обзаведется двумя электромоторами совокупной отдачей более 600 л.с. и 900 Нм крутящего момента, а также принципиально новой системой полного привода – которая, вероятнее всего, станет чем-то наподобие новой схемы распределения крутящего момента на каждом колесе по отдельности.

Соответственно, до 100 км/ч EQS AMG сможет разгоняться менее, чем за 4 секунды. Новая платформа Mercedes-Benz для электрокаров подразумевает установку аккумуляторов в панелях пола, и такую четырехдверку планируется снабдить батареями емкостью до 100 кВтч. А это обеспечит седану запас хода до 700 км.