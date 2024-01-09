Компания Mercedes представила продвинутый интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом

Технологии AI (искусственный интеллект) все глубже интегрируются в нашу повседневную жизнь. Теперь очередь дошла и до автомобилей. На выставке CES 2024 компания Mercedes представила новый интеллектуальный помощник для взаимодействия с “мультимедийкой” MBUX

Первым из автомобилей, которому достанется новая система MB.OS станет Mercedes-Benz CLA, а позже она будет доступна и для других моделей бренда. Исходя из заявлений компании, виртуальный помощник с интегрированным искусственным интеллектом будет в максимальной степени подражать человеческому общению. Речь идет не только о функции вопрос-ответ, но также и о поддержании диалога встречными вопросами и уточнениями. Отмечается, что обращения “Эй, Мерседес” не потребуется для инициирования разговора. Автомобиль сам может распознать настроение водителя и по необходимости автоматически начать беседу. Конечно, на экране мультимедийной системы виртуальный помощник будет периодически отображаться в виде аватара, чтобы не создавать ситуацию, как будто водитель разговаривает с пустотой.

Система MB.OS также будет иметь и ряд других функций, включая 3D-навигацию c распознаванием других участников дорожного движения и пешеходов, и стриминговые сервисы RIDEVU от Sony Pictures Entertainment. Более того, благодаря партнерскому соглашению Antstream автомобиль получит широкую коллекцию аркадных игр.