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27 фев 2023

Mansory превратили «Гелик» в символ эпатажа

Mansory превратили «Гелик» в символ эпатажа
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz G-Class уже давно превратился из армейского покорителя пересеченной местности (каким и задумывался изначально) в символ роскоши и статуса. Теперь «Гелик» - это желанная машина в гараже человека, у которого денег куры не клюют.  А еще эту модель любят тюнинговать – ставить огромные золотые диски, углепластиковый обвес и т.д. Иногда фантазия доходит до настоящего китча. Впрочем, встречаются проекты, которые интересны, как минимум, своей концепцией

Один из них перед вами - Mansory Gronos Coupe Evo S. Слово «Coupe» здесь использовано неслучайно – мастера Mansory действительно превратили пятидверный внедорожник в «трехдверку», да еще и двери сделали «суицидальными». Кстати, здесь специалистам пришлось решить сразу несколько важных задач – сохранить гармоничный внешний вид и «перекроить» кузов не в ущерб безопасности.

Внешним видом не ограничились – автомобиль также прошел программу доработки двигателя: в этом исполнении четырёхлитровый V8 выдаёт 900 л.с. и 1200 Нм. Крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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