Mercedes AMG GT прировняли к Bugatti Veyron

Тюнингу подвергаются не только обычные автомобили, но и спорткары, которые и так обладают внушительной мощностью. Зачем это делать? Странный вопрос – ради ураганной динамики, конечно же

Такой концепции придерживается немецкое ателье Opus Automotive, которое подготовило собственную программу доводки купе Mercedes-AMG GT Black Series. В целом, ее описание можно утрамбовать в два факта - тысяча лошадиных сил и динамика на уровне Bugatti Veyron. Теперь же рассмотрим подробности, так как подобные показатели достигаются отнюдь не простым путем.

Да, конечно же, AMG GT является мощным автомобилем, однако, чтобы улучшить его показатели, с двигателем спорткара провели серьезную работу. Мастера установили новую систему наддува, кованые поршни и усиленные шатуны, а также кастомную топливную систему.