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29 апр 2019

Mercedes-AMG перейдет на выпуск полноприводных автомобилей

Mercedes-AMG перейдет на выпуск полноприводных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Британское издание Autocar, со ссылкой на  главу подразделения AMG, Тобиаса Мёрса, сообщает, что все автомобили Mercedes-AMG следующих поколений будут оснащаться фирменной системой полного привода

По словам топ-менеджера, решение связано с тем, что клиенты компании все чаще отказываются от машин с задним приводом. В частности, более 90% покупателей модели AMG E-Class заказывают модификации с системой 4WD. Интересно, что систему полного привода получит и суперкар AMG GT. Как сказал топ-менеджер: «Когда я спрашиваю клиентов о GT, они в ответ начинают задавать мне вопросы  о полном приводе. Я думаю, что полный привод важен для безопасности и стабильности».

Также Тобиас Мёрс заявил, что в рамках электрификации модельного ряда Mercedes-AMG, компания сократит выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания и будет производить больше автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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