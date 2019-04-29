Mercedes-AMG перейдет на выпуск полноприводных автомобилей

Британское издание Autocar, со ссылкой на главу подразделения AMG, Тобиаса Мёрса, сообщает, что все автомобили Mercedes-AMG следующих поколений будут оснащаться фирменной системой полного привода

По словам топ-менеджера, решение связано с тем, что клиенты компании все чаще отказываются от машин с задним приводом. В частности, более 90% покупателей модели AMG E-Class заказывают модификации с системой 4WD. Интересно, что систему полного привода получит и суперкар AMG GT. Как сказал топ-менеджер: «Когда я спрашиваю клиентов о GT, они в ответ начинают задавать мне вопросы о полном приводе. Я думаю, что полный привод важен для безопасности и стабильности».

Также Тобиас Мёрс заявил, что в рамках электрификации модельного ряда Mercedes-AMG, компания сократит выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания и будет производить больше автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками.