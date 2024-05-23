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23 май 2024

Mercedes-AMG представил родстер PureSpeed - первенца эксклюзивной линейки Mythos

Mercedes-AMG представил родстер PureSpeed - первенца эксклюзивной линейки Mythos
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz показала свой первый автомобиль в новой эксклюзивной линейке Mythos. Им стал родстер на базе SL под названием PureSpeed. Пока это только концепт, но серийная версия будет выпущена в количестве 250 экземпляров

Новинка дебютировала в преддверии Гран-при Монако и это событие выбрано неспроста, поскольку в PureSpeed используется ряд решений из Формулы-1. Автомобиль получил открытый кокпит с дугой безопасности halo посередине. PureSpeed полностью лишен крыши и лобового стекла, поэтому без шлема в нем по-настоящему не поездишь. К слову, они будут идти в комплекте с автомобилем. 

Информации о силовой установки нет. Предполагается, что родстер получил 585-сильный V8 с двойным турбонаддувом от SL63 или 816-сильную гибридную установку от SL63 S E Performance.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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