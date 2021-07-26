Mercedes анонсировал премьеру нового Сitan

Нынешний Citan – это не что иное, как перелицованный Renault Kangoo. Станет ли новинка индивидуальнее?

И да, и нет! С технической точки зрения автомобиль по-прежнему будет соплатформенником Kangoo. Соответственно под капотом будут располагаться либо бензиновый 130-сильный турбо-мотор 1.3, либо 115-сильный турбодизель. В то же время дизайн у Citan будет абсолютной свой! На тизере можно рассмотреть несколько интересных деталей. Так хорошо просматривается передняя часть, напоминающая компактные модели бренда- A-Class и B-Class: острые углы головной оптики с полосками светодиодных дневных ходовых огней и фирменная решётка радиатора с крупными горизонтальными ламелями.

По словам шеф-дизайнера концерна Daimler Гордона Вагенера, у внешности Citan и соплатформенного T-Class будет узнаваемый фирменный стиль Mercedes-Benz и соответствующий бренду уровень комфорта. Премьера новинки состоится ровно через месяц – 26 августа.