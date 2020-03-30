Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2020

Mercedes-Benz будет работать на благо мира

Mercedes-Benz будет работать на благо мира

Компания Mercedes-Benz предоставит медицинским организациям доступ к промышленным 3D-принтерам и поможет с печатью необходимых компонентов оборудования, необходимого для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19

«С нашими компетенциями и опытом мы готовы помочь с производством медицинского оборудования. Мы уже обсуждаем различные варианты с властями федеральной земли Баден-Вюртемберг и ждем запросов от компаний, занятых в медицинско-технологическом секторе»- приводит издание Motor комментарий члена совета правления Mercedes-Benz AG Йорга Бурзера.

Ежегодно Mercedes-Benz производит 150 000 3D-печатных деталей из пластика и металла, и все этим мощности концерн готов высвободить под производство медтехники. Ранее свою помощь в борьбе с пандемией COVID-19 предложил McLaren. Британский производитель суперкаров займется разработкой дизайна аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а еще попробует упростить их конструкцию, что в несколько раз увеличит объемы выпуска. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz B-Class 2019

Mercedes отправит на сервис более 300 автомобилей

20 марта 2020

Новый S-Class получит мониторы в дверях

16 марта 2020

В Aston Martin откажутся от двигателей Mercedes

10 марта 2020
Mansory Mercedes-AMG G 63

Знаменитый «Гелик» стал пикапом

05 марта 2020

Mercedes-Benz не хочет выделяться

05 марта 2020
Brabus Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC 2020

В Brabus взялись за электрические Мерседесы

04 марта 2020

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC S5 - jac s5 2014 пешеходный переход Тест драйв
30 марта 2020

JAC S5
"Пешеходный переход"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления
Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает
Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 1 9