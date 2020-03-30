Mercedes-Benz будет работать на благо мира

Компания Mercedes-Benz предоставит медицинским организациям доступ к промышленным 3D-принтерам и поможет с печатью необходимых компонентов оборудования, необходимого для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19

«С нашими компетенциями и опытом мы готовы помочь с производством медицинского оборудования. Мы уже обсуждаем различные варианты с властями федеральной земли Баден-Вюртемберг и ждем запросов от компаний, занятых в медицинско-технологическом секторе»- приводит издание Motor комментарий члена совета правления Mercedes-Benz AG Йорга Бурзера.

Ежегодно Mercedes-Benz производит 150 000 3D-печатных деталей из пластика и металла, и все этим мощности концерн готов высвободить под производство медтехники. Ранее свою помощь в борьбе с пандемией COVID-19 предложил McLaren. Британский производитель суперкаров займется разработкой дизайна аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а еще попробует упростить их конструкцию, что в несколько раз увеличит объемы выпуска.