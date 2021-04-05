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5 апр 2021

Mercedes-Benz EQS сможет похвастаться уникальной аэродинамикой

Mercedes-Benz EQS сможет похвастаться уникальной аэродинамикой
Автор фото: фирма-производитель

До дебюта электромобиля Mercedes осталось не так много времени – автомобиль покажут 15 августа на специальном мероприятии. Дабы подогреть интерес, компания продолжает раскрывать детали

В свежей порции информации обнаружился интересный параметр – производитель заявляет, что у EQS будет рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления – 0.20. Если не учитывать гибридный Volkswagen XL1 (с показателем  0,189), который был выпущен тиражом меньше ста экземпляров, то Mercedes действительно является рекордсменом. Даже Liquid Air уступает EQS (0.21 против 0.2).

Рассказали и про запас хода -770 километров. Любопытно, но в Mercedes отдельно выделяют свои батареи. Они здесь действительно свои – Mercedes самостоятельно занимался разработкой и их производством.  Любопытно, что у автомобиля заявлена поддержка быстрой зарядки – 15 минут и у вас уже трехсоткилометровый запас хода.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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