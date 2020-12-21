Mercedes-Benz гарантирует стерильный воздух в салоне своих машин

Речь идет конкретно об одной модели – электрическом кроссовере EQS. Создатели обещают, что воздух в нем будет чист, как в операционной

Как вы думаете, читатели Motorpage, чем подкрепляются такие заявления? А подкрепляются они некой особой системой фильтрации. Ее конек в том, что здесь применяются фильтры высокой эффективности HEPA, которые останавливают неприятные запахи, мелкие частицы пыли и вредные выбросы вроде какого-нибудь диоксида… и далее по таблице Менделеева.

Косвенно эффективность данных фильтров подтверждается компанией Tesla, которая использует их достаточно давно в качестве опции, а пару лет назад и стала устанавливать их даже в стандартном оснащении. Что же до Mercedes, то помимо фильтров он дебютирует с новой платформой для электрокаров «EVA».