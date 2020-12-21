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21 дек 2020

Mercedes-Benz гарантирует стерильный воздух в салоне своих машин

Mercedes-Benz гарантирует стерильный воздух в салоне своих машин
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет конкретно об одной модели – электрическом кроссовере EQS. Создатели обещают, что воздух в нем будет чист, как в операционной

Как вы думаете, читатели Motorpage, чем подкрепляются такие заявления? А подкрепляются они некой особой системой фильтрации. Ее конек в том, что  здесь применяются фильтры высокой эффективности HEPA, которые останавливают неприятные запахи, мелкие частицы пыли и вредные выбросы вроде какого-нибудь диоксида…  и далее по таблице Менделеева.

Косвенно эффективность данных фильтров подтверждается компанией Tesla, которая использует их достаточно давно в качестве опции, а пару лет назад и стала устанавливать их даже в стандартном оснащении. Что же до Mercedes, то помимо фильтров он дебютирует с новой платформой для электрокаров «EVA».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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