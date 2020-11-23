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23 ноя 2020

Mercedes-Benz готовит тысячесильный электроминивэн

Mercedes-Benz готовит тысячесильный электроминивэн
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz может к 2025 году вернуть в линейку роскошный минивэн — ранее такая модель именовалась R-класс. Как уточняет Car Magazine, новинка, известная сейчас под обозначением GLR, может оказаться самым мощным электромобилем в истории компании

Cемиместную новинку построят на общей для всего электрического направления Mercedes-Benz платформе, однако снабдят уникальной силовой установкой. В неё планируется включить три 250-киловаттных электромотора, которые смогут совокупно развивать до 1020 л.с. и 1350 Нм. Один из двигателей будет вращать передние колёса, два других — по одному из колёс задней оси. При этом в их приводе планируется задействовать двухступенчатую коробку передач, аналогичную той, что Porsche применяет в конструкции Taycan.

По предположению издания, на Mercedes-Benz GLR дебютируют новейшие графеновые аккумуляторы с жидкостным охлаждением пиковой ёмкостью 125 кВт⋅ч. Они рассчитаны на быструю зарядку от 350-киловаттных устройств. Запас хода минивэна на одной зарядке пока не разглашается.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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