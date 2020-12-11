Автомобильный портал Motorpage
11 дек 2020

Mercedes-Benz не будет делиться с Aston Martin двигателями

Mercedes-Benz не будет делиться с Aston Martin двигателями

Все куда интереснее – немецкий производитель будет разрабатывать уникальные моторы специально для английского бренда

Если читатель приготовился услышать про аттракцион неслыханной щедрости, то придется разочароваться – уникальной разработки не будет, но обо всем по порядку.  До последнего момента  в отношениях между Mercedes и Aston Martin был мир.  Немцы поставляли свои  турбированные агрегаты V8 – «Астоны» ставили их на свои автомобили и были все довольны.

Видимо Aston Martin захотел как-то выделиться и попросил немцев расширить границы сотрудничества, создав для них собственный мотор. В Mercedes наверняка слегка удивились такому запросу, но, так как сотрудничество между двумя компаниями – не пустой звук, пришлось реагировать. Решение нашлось изящное. Mercedes все также будет продолжать поставлять моторы «Астонам», однако они будут доработаны и, как следствие, отличаться по характеристикам.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электрический Sprinter переезжает на новую платформу

11 декабря 2020
Mercedes-Benz B-Class (2019)

В российских Mercedes-Benz обнаружилась некачественная сварка

10 декабря 2020
Mercedes-Benz S-Class (2021)

Новый Mercedes-Benz S-Class приехал в Россию

03 декабря 2020

E-Class на батарейках получит сразу три версии AMG

30 ноября 2020

Mercedes-Benz готовит тысячесильный электроминивэн

23 ноября 2020
Mercedes-Benz S-Class Maybach (2021)

Представлен Mercedes-Maybach

20 ноября 2020

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q7 - audi q7 (2020) цифра, пневма, статус Тест драйв
14 декабря 2020

Audi Q7
"Цифра, пневма, статус"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 зачем его манит в поля?
Тест драйв
13 декабря 2020

Renault Kaptur
"Зачем Renault Kaptur манит в поля?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 2019 свой устав
Тест драйв
11 декабря 2020

Cadillac XT4
"Свой устав"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 8 8