Mercedes-Benz не будет делиться с Aston Martin двигателями

Все куда интереснее – немецкий производитель будет разрабатывать уникальные моторы специально для английского бренда

Если читатель приготовился услышать про аттракцион неслыханной щедрости, то придется разочароваться – уникальной разработки не будет, но обо всем по порядку. До последнего момента в отношениях между Mercedes и Aston Martin был мир. Немцы поставляли свои турбированные агрегаты V8 – «Астоны» ставили их на свои автомобили и были все довольны.

Видимо Aston Martin захотел как-то выделиться и попросил немцев расширить границы сотрудничества, создав для них собственный мотор. В Mercedes наверняка слегка удивились такому запросу, но, так как сотрудничество между двумя компаниями – не пустой звук, пришлось реагировать. Решение нашлось изящное. Mercedes все также будет продолжать поставлять моторы «Астонам», однако они будут доработаны и, как следствие, отличаться по характеристикам.