Эту новинку в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) ждут с нетерпением: Mercedes=Benz Sprinter одна из знаковых моделей среди легких фургонов. Пока концерн Daimler ограничился лишь публикацией скетча будущей новинки.

Судя по изображению, Mercedes-Benz Sprinter внешне изменится эволюционно: машина сохранит свои главные отличительные черты, полукапотню компновку, но грани передка станут острее, радиаторная решетка и передний бампер будут решены в едином с пикапом X-класса стиле. Некоторые стилистические решения позаимствованы у прошлогоднего концепта Vision Van, но тот имел более обтекаемые формы.

Технически же это будет абсолютно новая машина. Прошлое поколение Mercedes-Benz создавал совместно с Volkswagen: на одной платформе базировались Sprinter и Crafter соответственно. Новые же поколения компании разрабатывают самостоятельно. Пока подробностей о том, какими двигателями будет оснащаться новый Sprinter нет. Точно известно лишь то, что он получит полностью электрическую версию.

Премьера нового поколения Mercedes-Benz Sprinter должна состояться следующей весной.