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11 май 2022

Mercedes-Benz откажется от бюджетных моделей

Mercedes-Benz откажется от бюджетных моделей
Автор фото: фирма-производитель

Есть вероятность, что вскоре  поклонники немецкой марки не смогут купить бюджетные "Мерседесы" (от А до С класса)

Как сообщает британское издание Autocar, ссылаясь на выступление главы Mercedes, Олы Каллениуса, марка не собирается конкурировать с массовыми брендами, предпочитая создавать премиальный продукт. Топ-менеджер также сообщил, что кризис микрочипов позволил совету директоров определить наиболее выгодные пути развития.

Скорее всего первыми под нож пойдут модели А-класса. Отметим,  в начале февраля сообщалось, что некоторые рынки уже лишились самых доступных Мерседесов. В США будут прекращены продажи седана A-класса, а в Канаде — ещё и хэтчбека на той же платформе.  Официальная презентация новой рыночной стратегии будет проведена на следующей неделе - в рамках ежегодного собрания инвесторов.

При написании новости использовалась информация:
autocar.co.uk

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