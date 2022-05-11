Mercedes-Benz откажется от бюджетных моделей

Есть вероятность, что вскоре поклонники немецкой марки не смогут купить бюджетные "Мерседесы" (от А до С класса)

Как сообщает британское издание Autocar, ссылаясь на выступление главы Mercedes, Олы Каллениуса, марка не собирается конкурировать с массовыми брендами, предпочитая создавать премиальный продукт. Топ-менеджер также сообщил, что кризис микрочипов позволил совету директоров определить наиболее выгодные пути развития.

Скорее всего первыми под нож пойдут модели А-класса. Отметим, в начале февраля сообщалось, что некоторые рынки уже лишились самых доступных Мерседесов. В США будут прекращены продажи седана A-класса, а в Канаде — ещё и хэтчбека на той же платформе. Официальная презентация новой рыночной стратегии будет проведена на следующей неделе - в рамках ежегодного собрания инвесторов.