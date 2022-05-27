Mercedes-Benz откажется от МКПП в следующем году

Пожалуй, пройдет еще пять-десять лет и механические коробки передач окончательно уйдут в прошлое. Даже сейчас этот агрегат является уделом лишь некоторых спорткаров, внедорожников и бюджетных автомобилей для развивающихся рынков. Впрочем иногда "механика" встречается там, где ты ее не ждешь.