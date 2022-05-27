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27 май 2022

Mercedes-Benz откажется от МКПП в следующем году

Mercedes-Benz откажется от МКПП в следующем году
Автор фото: фирма-производитель
Пожалуй, пройдет еще пять-десять лет и механические коробки передач окончательно уйдут в прошлое. Даже сейчас этот агрегат является уделом лишь некоторых спорткаров, внедорожников и бюджетных автомобилей для развивающихся рынков. Впрочем иногда "механика"  встречается там, где ты ее не ждешь.
Знали ли вы, к примеру, что несколько моделей Mercedes до сих пор выпускаются с механическими коробками передач - это все семейство А-класса, включая стильный седан CLA. Впрочем, совсем скоро и их время пройдет. Недавно немецкая компания заявила, что в следующем году моделям с механикой придет конец- спрос на них слишком мал, чтобы развивать сегмент дальше.
 
К 2028 году Mercedes-Benz планирует полностью обновить свой модельный ряд, сделав ставку на электромобили. До этого времени компания будет продолжать выпускать автомобили с классическими ДВС, однако они будут основаны на платформах, разработанных в первую очередь для "батарейных" машин.

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