Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2017

Mercedes-Benz подтвердил слухи о появлении внедорожного Maybach

Mercedes-Benz подтвердил слухи о появлении внедорожного Maybach
Автор фото: фликр.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz поделилась своими планами по дальнейшему развитию линейки Maybach.

В ходе пресс-конференции в рамках Международного автосалона в Детройте глава немецкой компании Дитер Цетше и главный дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагнер подтвердили информацию о появлении внедорожного автомобиля в линейке Maybach.

По их словам, в новый внедорожник имеет все шансы стать самостоятельной моделью. В качестве примера он привел разработку спортивного подразделения компании – Mercedes-AMG GT, у которого нет прямых аналогов в глобальном модельном ряду немецкого бренда. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в основу внедорожного Maybach ляжет модель GLS, однако теперь твердой уверенности в этом нет уже ни у кого.

Также, вице-президент Mercedes-Benz по маркетингу Йенс Тимер заявил о том, что в будущем каждый автомобиль, выпущенный компанией, будет иметь полностью электрическую модификацию.

«Конечно, электрификация коснется каждого автомобиля, и мы должны быть к этому готовы. Наступит момент, когда весь модельный ряд будет так или иначе электрифицирован – при помощи гибридных технологий либо электрических силовых установок», - заявил Тимер. Предполагается, что речь идет не только о стандартном модельном ряде Mercedes-Benz – электрические двигатели могут получить и автомобили линеек Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autonews, Auto Express, АвтоВести

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz объявил о начале отзыва своих автомобилей в России

29 декабря 2016

Mercedes-Benz приступил к созданию совершенного нового седана

23 декабря 2016

Mercedes-Benz привезет в Детройт особую версию купе S-Class

19 декабря 2016

Mercedes-Benz официально представил новое поколение E-Class Coupe

14 декабря 2016

Mercedes-Benz планирует наладить серийное производство электрокаров в Китае

12 декабря 2016

Стали известны подробности нового купе Mercedes-Benz E-Class

08 декабря 2016

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"
Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство
Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"
Infiniti Q30 - infiniti q30 2016 единый в трёх лицах
Тест драйв
28 декабря 2016

Infiniti Q30
"Един в трёх лицах"

Написано новостей:

1 7 9 7 0