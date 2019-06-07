Mercedes-Benz показал тизер серийного GLB

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер серийного кроссовера GLB — в виде концепта машина дебютировала в апреле. Публичная презентация автомобиля состоится осенью на автосалоне во Франкфурте

На сегодняшний день известно лишь то, что Mercedes-Benz GLB построен на растянутой «тележке» от нынешнего A-Class. Кроссовер будет отличаться угловатым дизайном, что должно положительно сказаться на запасе места в салоне, прямоугольными фарами, задними фонарями в стиле флагманского GLS и третьим рядом сидений. В модельном ряду Mercedes-Benz новый GLB расположится между GLA и GLC.

К сожалению, какой-либо конкретной информации о силовых установках на данный момент нет, однако на концепте был установлен бензиновый турбомотор объемом два литра. Его отдача — 224 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с восьмиступенчатым «роботом» DCT и полным приводом 4Matic. Вероятнее всего у серийного автомобиля будут версии и с дизельными двигателями — а также «горячие» варианты AMG.