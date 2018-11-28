Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2018

Mercedes-Benz разрабатывает собственный язык общения

Mercedes-Benz разрабатывает собственный язык общения
Автор фото: фирма-производитель

Пока одни компании занимаются разработкой беспилотников, другие налаживают  их систему коммуникации с окружающим миром. Так поступили в Mercedes-Benz, представив прототип системы световой индикации

Роль такой технологии проста - беспилотный автомобиль должен уметь «общаться» с пешеходами и другими участниками движения. Компания считает, что Автономное управление станет неотъемлемой частью будущего и очень важно создать между человеком и беспилотником «доверительные отношения». По заявлению футуролога Daimler, Александра Манковски: «Люди должны иметь возможность быстро и надежно оценить, что автономный автомобиль собирается делать. Таким образом, транспортное средство должно предоставлять информацию о своих намерениях, чтобы люди могли понять это немедленно и интуитивно».

Система Mercedes представляет собой круговую систему индикации. Разные режимы работы огней сообщают о намерениях автомобиля: начать движение, остановиться, совершить маневр. Отдельный режим работы светотехники создан для того, чтобы окружающие понимали -  автомобиль видит пешеходов и готов уступить им дорогу. В компании заявляют, что система индикации должна стать близкой к естественному зрительному контакту, который происходит  между обычными водителями и пешеходами. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLC63 S AMG 2018

Mercedes GLC покорил Нюрбургринг

27 ноября 2018

Mercedes готовит "чистый" и совершенный завод

19 ноября 2018

Российский завод Mercedes-Benz: запуск уже скоро

16 ноября 2018
Mercedes-Benz AMG GT 2019

Mercedes-Benz объявил цены на AMG GT

15 ноября 2018
Mercedes-Benz A-class

Стали известны цены на седан Mercedes-Benz A-Class

14 ноября 2018
Mercedes-Benz GLC F-Cell

Mercedes-Benz начал выпуск необычной модели

14 ноября 2018

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 заманивает в премиальную ловушку Тест драйв
26 ноября 2018

Haval H2
"Haval H2 заманивает в премиальную ловушку"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности
Тест драйв
23 ноября 2018

Suzuki SX4
"Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"
Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace - кошачья порода
Автопутешествия
20 ноября 2018

Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace
"Кошачья порода"

Написано новостей:

2 2 2 7 6