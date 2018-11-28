Mercedes-Benz разрабатывает собственный язык общения

Пока одни компании занимаются разработкой беспилотников, другие налаживают их систему коммуникации с окружающим миром. Так поступили в Mercedes-Benz, представив прототип системы световой индикации

Роль такой технологии проста - беспилотный автомобиль должен уметь «общаться» с пешеходами и другими участниками движения. Компания считает, что Автономное управление станет неотъемлемой частью будущего и очень важно создать между человеком и беспилотником «доверительные отношения». По заявлению футуролога Daimler, Александра Манковски: «Люди должны иметь возможность быстро и надежно оценить, что автономный автомобиль собирается делать. Таким образом, транспортное средство должно предоставлять информацию о своих намерениях, чтобы люди могли понять это немедленно и интуитивно».

Система Mercedes представляет собой круговую систему индикации. Разные режимы работы огней сообщают о намерениях автомобиля: начать движение, остановиться, совершить маневр. Отдельный режим работы светотехники создан для того, чтобы окружающие понимали - автомобиль видит пешеходов и готов уступить им дорогу. В компании заявляют, что система индикации должна стать близкой к естественному зрительному контакту, который происходит между обычными водителями и пешеходами.