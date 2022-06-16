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16 июн 2022

Mercedes-Benz снимет с производства автомобили C и E- класса

Mercedes-Benz снимет с производства автомобили C и E- класса
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий автоконцерн отзывает более шестисот седанов C-класса, которые были произведены в 2021-2022 году.

Как сообщает Росстандарт, нынешний дефект скрывается в электронике – неисправен датчик срабатывания подушек безопасности - он может выдавать ошибку при полностью исправных подушках. Кроме того, при ДТП с опрокидыванием системы безопасности могут дать сбой и не защитят пассажиров в полной мере.

Ошибка исправляется легко – перепрошивкой блока управления. Всех автовладельцы будут уведомлены сотрудниками дилерских центров. Отметим, что это не первая проблема Mercedes с подушками безопасности - в январе компания приглашала на сервис 1082 седана S-класса в 223-м кузове ровно по той же причине.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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