Mercedes-Benz снимет с производства автомобили C и E- класса

Немецкий автоконцерн отзывает более шестисот седанов C-класса, которые были произведены в 2021-2022 году.

Как сообщает Росстандарт, нынешний дефект скрывается в электронике – неисправен датчик срабатывания подушек безопасности - он может выдавать ошибку при полностью исправных подушках. Кроме того, при ДТП с опрокидыванием системы безопасности могут дать сбой и не защитят пассажиров в полной мере.

Ошибка исправляется легко – перепрошивкой блока управления. Всех автовладельцы будут уведомлены сотрудниками дилерских центров. Отметим, что это не первая проблема Mercedes с подушками безопасности - в январе компания приглашала на сервис 1082 седана S-класса в 223-м кузове ровно по той же причине.