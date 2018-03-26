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26 мар 2018

Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

Прошла буквально пара дней, а российское отделение Mercedes-Benz вновь объявило об отзыве автомобилей с нашего рынка. Судя по регулярности немцы могут стать главным ньюсмейкером в этой области.

На этот раз компания объявила о добровольном отзыве с российского рынка седанов С- и S-классов, а также кроссоверов GLC. Как говорится в уведомлении, направленном в Росстандарт, под сервисную кампанию подпало 72 автомобиля, проданных в нашей стране в 2016 году.

На этих автомобилях инженеры компании обнаружили, что в пиропатроны преднатяжителей ремней безобасности было закачено недостаточно смеси, необходимой для их корректной работы.

На всех отзываемых автомобилях заменят ремни безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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