Прошла буквально пара дней, а российское отделение Mercedes-Benz вновь объявило об отзыве автомобилей с нашего рынка. Судя по регулярности немцы могут стать главным ньюсмейкером в этой области.

На этот раз компания объявила о добровольном отзыве с российского рынка седанов С- и S-классов, а также кроссоверов GLC. Как говорится в уведомлении, направленном в Росстандарт, под сервисную кампанию подпало 72 автомобиля, проданных в нашей стране в 2016 году.

На этих автомобилях инженеры компании обнаружили, что в пиропатроны преднатяжителей ремней безобасности было закачено недостаточно смеси, необходимой для их корректной работы.

На всех отзываемых автомобилях заменят ремни безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.