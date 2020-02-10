Mercedes-Benz уволит очень много сотрудников и оптимизирует производство

Немецкий концерн Daimler AG готовится сократить до 15 000 работников в стремлении сократить издержки

Немецкий бренд еще в ноябре прошлого года объявил о намерении уменьшить количество рабочих мест на 10 000, чтобы сэкономить около $1,5 млрд к концу 2022 года. Теперь инсайдерам стало известно, что меры экономии будут существенно расширены.

Ожидается, что концерн объявит о массовых увольнениях уже в среду, 12 февраля. Также Handelsblatt отмечает, что производитель собирается сократить инвестиции в убыточные направления, которые не являются частью ключевого бизнеса компании.

Чтобы дополнительно снизить расходы, Daimler AG может сократить модельную линейку. В частности, высока вероятность отмены будущих купе и кабриолета S-класса. Также под вопросом судьба B-класса. Между тем, первые шаги по оптимизации модельного ряда уже сделаны. В конце января Mercedes-Benz признал пикап X-Class неудачным экспериментом. Его производство прекратится в конце мая 2020 года.